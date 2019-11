Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati: il matrimonio top secret in Marocco

Cristiano Ronaldo ha detto "sì": il campione avrebbe sposato la fidanzata Georgina Rodriguez in una cerimonia top secret in Marocco, come riporta Novella 2000. Il campione della Juventus e la modella fanno coppia fissa da anni e insieme hanno una figlia, Alana.

Ma c'è chi non sarebbe proprio felicissimo delle nozze: la mamma di CR7, visto che il campione già la scorsa estate avrebbe dato mandato ai suoi legali di inserire nel suo testamento anche Georgina. Proprio per questa antipatia la coppia si sarebbe sposata in gran segreto, in modo che la neosuocera non vedesse foto sui media.

Per ora i diretti interessanti non confermano né smentiscono: i fan intanto stanno scandagliando il web alla ricerca di qualche traccia del matrimonio dell'anno.



