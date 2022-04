Cristiano Ronaldo, la prima foto con la figlia dopo il dramma: «Grati per la vita che abbiamo accolto»

Cristiano Ronaldo e Georgina tornano a casa dopo la morte di uno dei due gemelli, nati lunedì scorso. Il campione del Manchester United e la sua compagna si mostrano sorridenti in casa, insieme a tutti i figli, compresa la nuova arrivata che dorme in braccio al papà. «Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi», scrive CR7 su Instagram.

«Vogliamo ringraziare tutti per le belle parole e i gesti. Il vostro supporto è molto importante, abbiamo sentito l'amore e il rispetto che ci avete mandato». Ma, continua l'attaccante del Manchester United, «ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo».

Il tributo del mondo del calcio

Tutto il mondo del calcio si è stretto al giocatore di Madeira, che sta vivendo uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Dopo il dramma, era tornato a parlare sui social per ringraziare i tifosi del Liverpool, che gli hanno tributato un lungo applauso nel match contro il suo United, al quale non aveva potuto partecipare.