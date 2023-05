Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti all'Isola dei Famosi per mamma Ilary Blasi: ecco chi è la ragazza

Esordio televisivo per Cristian Totti. Il figlio dell'ex capitano della Roma era in studio durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, reality condotto da mamma Ilary Blasi. Con lui la fidanzata, Melissa Monti. La giovane coppia è stata inquadrata fra il pubblico durante la diretta, ma è attraverso i social che si è venuto a sapere della comparsata in tv.

Cristian Totti in studio all'Isola dei Famosi

Cristian e Melissa hanno condiviso sui social diversi scatti della loro giornata a Milano prima di raggiungere gli studi Mediaset.

La conferma definitiva è poi arrivata da Ilary Blasi, che al termine della puntata ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia dei due ragazzi, definendoli «special guests» (ospiti speciali, ndr).

Chi è Melissa Monti

Cristian Totti e Melissa Monti fanno ormai coppia fissa da diversi mesi. Lui 17 anni, lei 18 compiuti da qualche giorno. Melissa, nonostante la giovane età, vanta già un discreto curriculum da attrice. Fin da bambina è apparsa in numerosi spot televisivi, prima di apparire nel film "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino e nele fiction "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore". Una carriera molto promettente quella di Melissa, che non appena terminerà gli studi si dedicherà completamente alla recitazione.