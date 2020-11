Il 2021 sarà «un secondo rinascimento, la ripartenza avverrà in primavera: ci aspetto l'anno dell'unione, del rispetto e dell'uguaglianza». Ne è convinto l'astrologo Simon and the Stars, al secolo Simone Morandi, parlando del terribile 2020 che sta per finire e pensando già, con fiducia, al nuovo anno che è alle porte. «Stiamo per lasciarsi alle spalle le tensioni e la paura, la separazione, i muri e i tutti i problemi dovuti alla pandemia - racconta Simon - e il Covid ci porterà a ripensare le nostre vite. A darci regole comuni, di buon senso e di diritto. Sarà proprio lo scatto in avanti dell'età dell'acquario, il segno dell'unione. Vedendo i precedenti storici, come gli anni dell'Aids o della Spagnola, si può pensare a un cambiamento importante in arrivo: è la vera occasione per uscire definitivamente dalla crisi del 2008». Simone, che da anni è ospite in svariate trasmissioni televisive, sta per pubblicare il suo quinto libro, che ha «un linguaggio narrativo particolare. A ogni segno associo un film, una trama e guardo alle puntate precedenti. Come siamo arrivati al 2021? Il passato è come un giro di boa». Ed è dal passato che si capisce cosa siamo e cosa potremo essere. Simone analizza così la situazione.

Per quanto riguardo il nuovo anno, l'astrologo divide le previsioni in 3 gruppi, ognuno dei quali composto da 4 segni. Il primo riguarda Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno «che rappresentano i mesi iniziali di ogni stagione: vengono da un percorso minimo di 3 anni di lotta contro le paure, ora si lasciano alle spalle le difficoltà, trovano grande sollievo e si riappropriano del potere di scegliere».

Il secondo gruppo riguarda Toro, Leone, Scorpione e Acquario, «i segni fissi, nei mesi centrali delle stagioni, quelli che amano le certezze, i punti fermi e non cambierebbero mai il loro stato. Invece nel 2021 ci sarà una spinta decisa ad attraversare il Mar Rosso per un cambiamento: lavoro, città o altro che sia. Sarà un vero miglioramento».

Infine il terzo gruppo che comprende Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci «segni del finale delle stagioni, devoti al cambiamento, eclettici e duttili. Dopo le difficoltà degli ultimi 5 anni ora capiranno chi sono. Arriveranno al nuovo anno più solidi e robusti, con un'identità più chiara».

