Costanza Caracciolo mamma: «Ho preso 10 chili e non so se li ho persi»

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori, lo scorso 18 novembre, della loro prima figlia Stella. La coppia, molto attiva sui social, ha dato l’annuncio via Instagram e l’ex velina costanza, tornata a casa con la piccola, sempre dal social svela qualche particolare della sua gravidanza e della sua nuova vita da mamma.

Se Bobo Vieri infatti ha fatto sapere di essere impegnato a cambiar pannolini e non riuscire più a dormire, la compagnia costanza parla del tipo di parto e dell’allattamento: “Il parto doveva essere naturale, ma dopo due giorni e mezzo di induzione, alla fine, abbiamo fatto il cesareo”.

Adesso appunta allatta e fa riferimento anche il suo peso, per cui ci sono state polemiche sui social:” Ho messo su 10 chilogrammi e non so ancora quanti ne ho persi”.

Un accenno anche alla sua dolce metà, con i fan che le hanno chiesto come fosse nei panni di papà e lei l’ha definito “Meraviglioso”.



Ultimo aggiornamento: 7 Dicembre, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA