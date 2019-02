Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sposano: spuntano le pubblicazioni

Matrimonio in vista per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, diventati genitori da qualche mese. Le pubblicazioni sono infatti comparse sul sito del Comune di Milano. Interrogati sulle nozze in passato, Costanza e Bobo erano stati possibilisti, senza sbilanciarsi. Ma pare proprio che il matrimonio s'abbia da fare, visto che le pubblicazioni sono online dal 13 febbraio scorso. In molti scommettono su un matrimonio in Sicilia, terra di lei: e sicuramente la damigella più bella sarà proprio la piccola Stella, figlia della coppia.

Costanza Caracciolo allatta la figlia Stella: «È meraviglioso... e molto comodo»

Costanza Caracciolo, incidente in strada: «Mi sono fatta malissimo»



© RIPRODUZIONE RISERVATA