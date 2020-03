Coronavirus, Romina Power: «Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio»

«I cani ci tengono compagnia più di quanto uno possa immaginare. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato. Loro sono più forti di noi perché il virus su di loro non attacca! Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore, lo farebbe mai?». Così Romina Power dal suo profilo Instagram esorta tutti a non abbandonare i propri animali in questo momento di isolamento a casa dopo che, nei giorni scorsi, si era diffusa da più parti la notizia di un aumento di abbandoni da parte dei proprietari di animali domestici. L'ex moglie di Al Bano posta poi una foto della sua cagnolina Daisy: «Dopo aver sentito che molti stanno chiudendo fuori casa i loro cagnolini, Daisy vi supplica: 'Non ci abbandonatè», scrive.

