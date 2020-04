Valentina De Laurentiis laureata, discussione online per la figlia di Aurelio

Valentina De Laurentiis si è laureata oggi in Psicologia all’Universita Lumsa di Roma. La figlia del Presidente del Napoli ha discusso la tesi, online da casa, sulla dipendenza affettiva. L’importanza della psicologia nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio, si sta affermando rapidamente e chissà che un giorno anche Valentina De Laurentiis non possa intraprendere questa strada. Ultimo aggiornamento: 15:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA