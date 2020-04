Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli, cantante dei Camillas: era in terapia intensiva da marzo

Mirko Bertuccioli alias Zagor, cantante del gruppo Camillas, è morto per coronavirus. L'artista, 47 anni, era ricoverato da inizio marzo all'ospedale di Pesaro ed era stato uno dei primi casi di contagio di Covid-19. La band, formatasi nel 2004, aveva partecipato nel 2015 a Italia's Got Talent, arrivando in finale.

Nel 2016 hanno realizzato la sigla di Colorado insieme a Rocco Tanica: la loro canzone Il gioco della palla sempre nel 2016 è stata la sigla del programma della Gialappa's in occasione degli Europei di Calcio.



Bertuccioli era stato contagiato probabilmente nel corso di un concerto tenuto in Lombardia ed era ricoverato in terapia intensiva: la malattia gli ha provocato gravi danni ai polmoni, che alla fine sono risultati letali.

