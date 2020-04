Coronavirus, Fiorello in video: «Noi 60enni andiamo protetti, come i panda in via di estinzione»

Scherza, come sempre. Ma stavolta forse meno. Perché il 16 maggio compirà 60 anni. Per questo, assicura Fiorello, «dal 4 maggio fino al 15 un'uscitina me la farò… con la mascherina, con lo scafandro». A modo suo, lo showman trova il modo su Instagram (rilanciando il video su Twitter) di far sorridere ironizzando sulla sua età in un contesto da incubo come quello del coronavirus. «Io e Ligabue dobbiamo stare a casa, Baglioni e Venditti non ne parliamo proprio», dice nel video. Un invito serissimo a rispettare l'isolamento, quello dello showman catanese, rivolto nello specifico a quelle categorie più a rischio. «Siamo un po' come il panda, il cercopiteco, il colibrì dell'Himalaya, siamo in via di.... estinzione no, però non usciamo. Stiamo a casa. Va bene che i 60enni di oggi non sono quelli di una volta: siamo molto più arzilli, però rimaniamo a casa».

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA