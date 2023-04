Fabrizio Corona difende Massimo Giletti: «Sì, io e Massimo abbiamo collaborato. Lui non è mai piaciuto a un certo sistema»

Fabrizio Corona difende Massimo Giletti e Non è l'Arena. In un post su Instagram l'ex paparazzo ha voluto dedicare un pensiero al giornalista, suo amico da tempo, dopo la notizia della sospensione della trasmissione su La7. «Amico mio, amante della verità.. persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente», scrive Corona accompagnando queste parola a una foto di loro due insieme.

Fabrizio Corona, il post per Giletti

« A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non è mai piaciuto - aggiunge - Sì abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti “chic” una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo». «Ti voglio bene Massimo, non mollare proprio ora. Con affetto e stima Fabrizio», conclude.

L'inchiesta

È di ieri la notizia che sarebbe stato proprio Fabrizio Corona a vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione di Massimo Giletti Non è l'Arena le chat audio tra Matteo Messina Denaro e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. Corona era stato contattato dal conoscente di una delle donne divenute amiche del capomafia durante le cure alla clinica La Maddalena. Le pazienti non conoscevano la vera identità del padrino che aveva detto di chiamarsi Andrea Bonafede. Corona ha poi incontrato in Sicilia il suo tramite per avere gli audio poi venduti a 'Non è l'Arenà. Il contenuto era stato anticipato dal sito mowmag.com.