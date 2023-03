Coppia dice "no" ai figli: «Facciamo sesso 4 volte a settimana e facciamo 12 viaggi l'anno, perché rovinare tutto ed essere infelici?»

Si può essere felici senza figli? Per Taylor e Justin non ci sono dubbi: la risposta è sì. Tanti i vantaggi per una coppia nel non avere pargoli: vacanze 12 volte l'anno, relax ogni weekend e sesso 4 volte la settimana. Ecco la ricetta di coppia perfetta per i non genitori.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, sesso quattro volte a settimana nell'accordo prematrimoniale

Coppia dice no ai figli: ecco il motivo

Taylor Vasu, 28 anni, e suo marito Justin, 27 anni, di Orange County, in California, hanno spiegato di non voler finire per essere «infelici avendo figli». I due stanno insieme da sei anni, trascorrono il loro tempo libero viaggiando, andando a pranzo fuori senza bisogno di programmazione, allenandosi insieme e dormendo nei fine settimana. I ragazzi dicono anche di fare "sesso selvaggio" quattro volte a settimana. Taylor ritiene che sarebbe «irresponsabile» per lei e il marito, un dirigente delle vendite IT, avere figli attualmente perché sono «costosi» e vogliono aspettare fino a quando non saranno «pronti finanziariamente». Piuttosto che mettere da parte i soldi per eventuali futuri figli, i due stanno risparmiando per comprare una casa. I Vasu raccontano la loro storia al Daily Mail.

Guendalina Tavassi alle Iene: «Faccio sesso con il mio fidanzato 4 volte al giorno». Lui: «E' insaziabile»

Le paure e le certezze

La 28enne è «terrorizzata» dalla tensione che avere un figlio può mettere in un matrimonio, e dice che non vuole finire come altre persone che conosce con bambini che sono «spesso infelici». «La maggior parte delle persone dice che quando avrai figli, la tua vita sarà finita - ha spiegato la designer - e questo ci ​​fa venir voglia di non averne». E aggiunge: «Possiamo fare quello che vogliamo, quando vogliamo, e non voglio rinunciare a questo», ha concluso la giovane signora Vasu.

Jennifer Lopez e il sesso nel contratto, quante volte bisognerebbe avere rapporti in un matrimonio? Cosa dice il sessuologo

La storia di Taylor e Justin

Taylor e Justin si sono conosciuti nel luglio 2017 al college e si sono sposati alle Hawaii nel giugno 2022. La decisione di non avere figli è stata supportata poi dal Covid: «Abbiamo perso due anni della nostra vita a causa del Covid. - spiega la ragazza - Entrambi amiamo viaggiare: ora che il mondo funziona di nuovo, vogliamo visitare tutti i luoghi che ci siamo persi». Quest'anno hanno in programma di viaggiare in Messico, Colorado, Utah, Texas, New York e persino l'Italia e Taylor ritiene che avere figli sarebbe un ostacolo ai loro piani di viaggio. Taylor crede anche che non avere figli aiuti a mantenere viva la scintilla in camera da letto: «Non sei mai troppo stanco, quindi puoi fare notti di sesso selvaggio durante la settimana se vuoi. Quando hai figli, non hai tempo per quello».