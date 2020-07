Giuseppe Conte, ecco chi è la ragazza che ha chiesto un selfie hot al premier. «Sono una sua studentessa»: ma la verità è un'altra

Si è qualificata come una sua "ex studentessa", ma la vera identità della ragazza che ieri ha fermato Giuseppe Conte in via del Corso chiedendogli un selfie "hot" è un'altra. «Dovrei levarmi le mutande», gli ha detto, e in effetti per lei non si tratterebbe della prima volta visto che fece la stessa cosa in tv da Chiambretti. Due lauree, un passato da attrice (ne La prima cosa bella di Paolo Virzì), su Instagram ha 40mila follower e si definisce «Dottoressa e artista, protettrice e Venusiana».

Il premier però non si è lasciato provocare e la scorta ha intimato alla bella Alessandra di "mantenere la distanza di sicurezza". Ma lei ha comunque condiviso lo scatto che la ritrae insieme con una dedica particolare: «Prof si tenga pure la museruola, io non ne ho bisogno e a meno di un metro vi sbranerei già (non mi avete allontanata abbastanza) peccato che non ho tempo di togliermi le mutande e fare scandalo… adesso…».



