Prenota un viaggio da Tokyo a Bari ma si ritrova a Bali. L'influencer Marco Togni: «Lo scalo a Giacarta mi sembrava sospetto»

Può una consonante - la "L "scambiata con la "R" - sbagliata cambiare i piani (di volo) di una persona? Sembrerebbe proprio di sì. La storia di Marco Togni ne è una testimoninza: l'influencere l'influencer esperto di Giappone, Marco Togni, rischiava di non poter partecipare al Festival 'Follow me' a Trani sabato 29 aprile: sul suo biglietto aereo, infatti, si è ritrovato come destinazione Bali invece di Bari.

È lui stesso a raccontarlo alle sue centinaia di migliaia di follower sui canali social con un video sfogo: «Qualche giorno fa chiamo il concierge della mia carta di credito spiegando che dovevo arrivare da Tokyo a Trani. Sono quindi loro a prenotare il biglietto aereo fino a Bari, si occupano di tutto».

All'aeroporto poi arriva la brutta sorpresa: «Quando ritiro il biglietto mi comunicano che lo scalo è a Giacarta - prosegue nel video - e lì mi chiedo perché per andare in Puglia devo fare scalo in Indonesia». Una volta controllata la prenotazione, il mistero si risolve: il suo biglietto era stato erroneamente prenotato per Bali e non per Bari.

L'influencer che da anni organizza tour per gli italiani in Giappone, nel reel intitolato «bloccato in aeroporto» spiega quindi di essersi rifiutato di salire sull'aereo e che, previa richiesta di risarcimento, avrebbe prenotato un nuovo aereo, questa volta con la giusta destinazione pugliese.

Marco, dicci, questi giapponesi che ti hanno prenotato il biglietto sono con noi in questa stanza? pic.twitter.com/4s4edRU9nR — Fran Altomare (@FranAltomare) April 28, 2023

Un'avventura che effettivamente si è conclusa con il lieto fine, come mostrano le foto sui suoi canali social a Trani tra le bellezze naturalistiche e i selfie con i fan.

Chi è Marco Togni

Marco Togni è uno scrittore, blogger, youtuber e fotografo professionista. Nato a Trento, 37 anni di età, ha vissuto per la maggior parte della mia vita a Rovereto (TN), prima di trasferirmi definitivamente a Tokyo.