Auguri Mina, oggi la tigre di Cremona compie 82 anni

«La più grande cantante bianca del mondo» l'ha definita il leggendario Louis Armostrong. Oggi Mina compie 82 anni. La grande cantante cremonese è nata il 25 marzo del 1940 . Durante la sua carriera, iniziata alla fine degli anni cinquanta la tigre di Cremona ha interpretato più di 1 500 brani. Fu nell’estate del 1958 che arrivò l’urlo della “Tigre”. Anna Maria Mazzini, già Mina per gli amici, 18 anni compiuti il 25 marzo, era in vacanza in Versilia e una notte, alla Bussola di Sergio Bernardini, saltò sul palco obbligando Marino Barreto ad ascoltarla nella sua originalissima interpretazione della dolcissima “Anima Pura”. Poi la sera di martedì 22 settembre il debutto ufficiale alla Fiera di Rivarolo del Re alternandosi come cantante degli Happy Boys con Giacomo Masseroli nel gruppo che faceva da spalla a Flo Sandon’s e Natalino Otto. Da allora una serie di successi italiani diventati noti a livello mondiale che celebrano la sua voce e la sua vena artistica inimitabile.

Nonostante sia lontana dai riflettori da oltre quarant’anni, la cantante non smette di scalare le classifiche e affascinare il suo pubblico. Auguri Mina!