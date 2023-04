Trovare l'amore? La personal matchmaker dei vip: «L'importante è sorridere. Il sesso? Meglio non farlo subito»

È il personaggio dell’anno. Tutti ne parlano, molti ne scrivono, ma solo i più fortunati riescono ad affidare a lei la propria vita amorosa. Lei si chiama Simona Muscari ed è la “Love Angel” italiana, conosciuta nel settore degli incontri alla pari d’alto livello, sia in Italia che all’estero.

Simona è la Personal Matchmaker dei Vip e delle persone in carriera che non hanno il tempo per potersi dedicare ai propri affari di cuore.

Missione Cupido

Si occupa di cercare e individuare, in tutto il mondo, persone che siano adatte per loro, sotto tutti i punti di vista: caratteriale, fisico, culturale e socioeconomico. Perché quasi sempre queste persone lavorano tantissimo, viaggiano molto e hanno poco tempo per svolgere vita sociale a discapito della loro vita amorosa e della loro felicità.

Simona utilizza il metodo dei “cacciatori di teste”, o meglio dire, dei “cacciatori di cuori”, ed è l’unica in Italia ad aver creato l’“Heart Hunter Method” con approccio olistico, fondando “l’Accademia Italiana per Personal Matchmakers”.

Il segreto dell'appuntamento perfetto

Dopo il suo libro “Storia di una cacciatrice di cuori“ ed il suo format, Simona ha spiegato alcuni punti chiave del suo lavoro. «Sembra scontato - ha detto - ma le basi di un primo appuntamento sono le più semplici. Puntualità, gentilezza, attenzione verso l’altro, fiducia, sorrisi e divertimento sono le fondamenta di una buona riuscita. Indipendentemente da come andrà, la cosa più importante è che sia un momento piacevole di conoscenza per entrambi».



Importante è anche il luogo che si sceglie per l’incontro: «La scelta del luogo è importante. Prediligi un posto tranquillo, rilassante, sobrio e non troppo rumoroso: questo aiuterà a creare l’atmosfera giusta per comunicare. Ricorda, nessuno vuole urlare al primo appuntamento, dunque presta attenzione a questi fattori. Potresti optare per un salottino riservato in una caffetteria, oppure per luoghi di cultura come musei o città d’arte che ti permetteranno di esplorare meglio i suoi interessi». E se l’importante è sorridere («Arriva con un bel sorriso e sii amichevole. Questo gli farà avere subito una bella impressione di te e stimolerà la conoscenza») il look è basilare: «Vestiti bene. La scelta del look è importante. Un aspetto curato ed elegante farà capire che tieni all’incontro e che hai amore per te stessa. Durante l’appuntamento cerca di non distrarti ma di focalizzarti sull’altra persona, facendola sentire importante. Interessati a quello che sta dicendo e mantieni un atteggiamento rilassato. Tutti amiamo una persona capace di ascoltarci e di farci sentire importanti». E il sesso? «Il consiglio è quello di non fare sesso subito. Concediti del tempo per trovare il giusto equilibrio tra attrazione fisica e una buona intesa basata sulla conversazione e interessi comuni. Questo farà sì che l’appuntamento diventi qualcosa di più di un semplice incontro sessuale. Inoltre ricorda - consiglia infine Simona Muscari - per prima cosa amati. Imparare ad amarsi è il primo passo per permettere di farsi amare. E come diceva il grande Paulo Coelho: “Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano”».