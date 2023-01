Come farsi invitare all'incoronazione di Re Carlo anche se non sei nobile

Venerdì 27 Gennaio 2023, 10:23

In occasione dell'incoronazione di Re Carlo III, il prossimo 6 maggio la maestosa Abbazia di Westminster si riempirà di alte cariche in arrivo da tutta Europa. Anche alcuni semplici sudditi privi di titoli reali potranno ottenere un invito a patto di possedere un particolare requisito: bisognerà dimostrare di avere almeno un antenato coinvolto nelle passate incoronazioni britanniche. Buckingham Palace, per l'occasione, ha creato l'ufficio Coronation Claims, dove un team di assistenti ed esperti dei cerimoniali reali valuterà le richieste di invito pervenute. Carlo III avrà circa 3.000 invitati tra cui alcune persone "comuni", come il signor Francis Dymoke, agricoltore di 67 anni residente nel Lincolnshire. L'uomo, nonostante non abbia sangue blu, ha un antenato coinvolto nell'incoronazione del 1066: all'epoca, ad essere incoronato fu Guglielmo il Conquistatore. Photo Credits: Kikapress, Getty Images Music: “Summer” from Bensound.com

