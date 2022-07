Si riprende dal coma dopo due anni e accusa il fratello: «Ha tentato di uccidermi con un machete»

Chi ha tentato di uccidere Wanda Palmer? Di ucciderla con un machete causandole terribili ferite? Un omicidio mancato di un soffio due anni fa a Cottageville, in West Virginia: la donna, 50 anni, venne trovata in condizioni disperate, con profonde ferite di arma da taglio in tutto il corpo. Probabilmente l'aggressore aveva pensato di averla effettivamente uccisa dopo averla straziata con tale accanimento.

Si sveglia dal coma dopo due anni

Anche le forze dell'ordine si stupirono quando i medici riuscirono a strapparla alla morte sia pure senza recuperarla dal coma cerebrare in cui era caduta. Siccome nella vita della Palmer non c'erano eventi particolari, i sospetti si concentrarono fin dall'inizio sui familiari, anche se l'efferatezza del mancato omicida lasciava interdetti. Una volta sopravvissuta all'assalto a colpi di macete, Wanda Palmer venne ricoverata in stato di coma in una clinica di New Martinsville, sempre in West Virginia. E per due anni il silenzio è calato sulla vicenda. Poi il lento recupero, all'inizio solo qualche segnale, qualche parola, poi la progressione che ha portato Wanda Palmer a fare un nome un cognome: Daniel Palmer, il fratello minore.



L'uomo è stato arrestato e accusato di tentato omicidio, ha detto lo sceriffo Ross Mellinger , chiamato in clinica dai dirigenti della struttura medica.



Ora bisogna vedere se le accuse reggeranno, l'avvocato di Daniel Palmer tenterà di dimostrare che la sorella non è attendibile per via delle sue condizioni.