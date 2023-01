Columbia University, per la prima volta una donna sarà preside: chi è Nemat Shafik, baronessa nominata dalla regina Elisabetta

Sarà Nemat Shafik, angloamericana nata ad Alessandria d'Egitto sessant'anni fa, la nuova preside della Columbia University di New York che non è mai stata guidata da una donna. Due figli gemelli dal secondo marito, Raffael Jovine, che ha portato nella coppia i tre figli del precedente matrimonio, l'economista è la presidente della London School of Economics ed è stata vice governatrice della Banca d’Inghilterra.

Nemat Shafik, a 36 anni la più giovane vicedirettrice della Banca mondiale, è anche baronessa dal 2020 su nomina della regina Elisabetta. Non sarà la prima donna a guidare una delle più antiche prestigiose università statunitensi, preceduta dalle colleghe al comando di Harvard e Dartmouth, dell'università della Pennsylvania e dell'università intitolata a George Washington, nonché del Mit. In luglio l'economista subentrerà a Lee C. Bollinger assumendosi pesanti responsabilità in un periodo di profondi cambiamenti non solo dell'ateneo di New York fondato nel 1754, che fa parte dell'Ivy League e che vede fra i suoi studenti ben 101 premi Nobel.

Per il consiglio di amministrazione Nemat Shafik, editorialista e scrittrice di saggi best seller, è la candidata perfetta con esperienze accademiche e professionali internazionali che si integrano.