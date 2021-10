Operation Smile, ClioMakeUp in sostegno della Fondazione con la campagna Lip Balm&Glam CoccoLove Smile

Giovedì 21 Ottobre 2021, 15:26

Clio Zammatteo, make-up artist, imprenditrice e co-founder di ClioMakeUp a sostegno di Operation Smile firmando l'edizione limitata del Lip Balm&Glam CoccoLove Smile, disponibile online. La Fondazione che si occupa delle malformazioni cranio-maxillo-facciali come la labiopalatoschisi, comunemente nota come “labbro leporino” registra con entusiasmo il grande successo dela campagna. "Smile" è infatti diventato un instant-cult ricercatissimo, tanto da esaurirsi in poche ore.

APPROFONDIMENTI RIETI Il Lions Club Rieti Host organizza una raccolta alimentare ROMA Terzo settore, tornano i bandi della Fondazione Baroni ROMA Charity Event, evento promosso dalla Croce Rossa

La campagna è un appello e un segnale concreto di Clio in sostegno a bambini e adulti di tutto il mondo affetti da patologie legate alle malformazioni del volto curabili chirurgicamente.

Il successo della campagna

In meno di 24 ore si sono esauriti tutti i pezzi dell’edizione limitata del Lip Balm&Glam CoccoLove Smile disponibili anche online. L'imprenditrice devolverà il 100% del ricavato - pari a settantamila Euro - alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus.

La dichiarazione di Clio

«Sono commossa per l’ondata di affetto e per i tantissimi messaggi che ho ricevuto dalla Community - commenta Clio Zammatteo -. Sono grata a chi ha scelto di sostenere insieme a me Operation Smile Italia Onlus acquistando Smile. Il supporto di chi ha creduto in questo progetto è per me molto prezioso: mi infonde speranza e mi dà il giusto slancio per continuare a percorrere la strada della responsabilità sociale».

Terzo settore, tornano i bandi della Fondazione Baroni: previsti 300mila euro a sostegno della disabilità

La visita in reparto

Tra l'imprenditrice e Operation Smile Italia Onlus c’è stata subito una forte intesa. Clio ed Elena Dominique Midolo, Ceo di ClioMakeUp, hanno anche fatto visita alla Smile House di Milano, all’Ospedale San Paolo, la struttura, coordinata dal dott. Luca Autelitano, in cui si svolgono attività di diagnosi e trattamento delle malformazioni del volto, colloqui prenatali e preadozione, mirati a fornire un supporto medico e psicologico ai futuri genitori di bambini affetti da queste patologie.

Charity Event, in programma domani sera promosso dalla Croce Rossa in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma