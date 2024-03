Clio Makeup in lacrime (ancora) su Instagram: «È un periodo bruttissimo. L'ultimo anno il più difficile della mia vita». Cosa succede all'influencer?

«La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita», è un fiume in piena Clio Makeup che si sfoga su Instagram. «Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo». Dopo le lacrime della Ferragni ieri da Fazio, ora a sfogarsi e a scoppiare a piangere è l'esperta social di make up Clio Zammatteo.

Chiara Ferragni a Che Tempo che Fa è boom di ascolti, Fazio fa il record su Nove con 4mln di telespettatori: è la puntata più seguita di sempre

Clio Makeup disperata su Instagram: lo sfogo

«Sono cose molto personali però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica positiva che è quella di cui in questo momento ho più bisogno.

Grande Fratello, anticipazioni, nominati e sondaggi. Quando torna Marco Maddaloni? Chiarimento definitivo tra Perla e Mirko, Anita rischia grosso

Cosa succede alla makeup artist?

Non è la prima volta che la 41enne veneta si sfoga sui social, lo aveva già fatto qualche anno fa. «Devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica perché dall’altra parte c’è chi ha modi di comunicare che vanno in contrapposizione con me. Se lo avessi saputo nel 2008, non avrei nemmeno cominciato. Sono un’imprenditrice che sente questo peso, quello di essere una leader che deve combattere per le persone che lavorano con lei, persone che mi vedono fragile e impaurita dal mondo fuori»».