Uomini e Donne, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani terrorizzati in albergo

«Stanotte grande spavento ragazzi». Comincia così il racconto choc pubblicato da Claudio D'Angelo, tronista di Uomini e Donne in vacanza a Cuba con Ginevra Pisani. «Alle 2 circa ore locali abbiamo sentito delle urla nel corridoio dell’albergo. Non capivamo bene cosa dicesse perché in spagnolo ma le urla erano fortissime. Abbiamo aperto la porta immediatamente, pensavamo a un incendio, abbiamo trovato una ragazza a terra con sua mamma che non riusciva più a respirare».

Attimi di grande paura per la coppia. «Ripeto alle 2 di notte, nessuno che è uscito a dare soccorso - prosegue il tronista - Ci siamo fiondati io e Ginevra a cercare aiuto alla reception (abbastanza lontana dalle nostre stanze. Alla fine siamo riusciti a far arrivare l'ambulanza. Le urla di quella ragazza nel vedere sua madre a terra erano strazianti. Ora non sappiamo come sta, ci informeremo dopo, quel che ci resta è aver visto l’indifferenza e la vigliaccheria di alcuni».

