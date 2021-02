Claudio Bisio positivo al Covid, l'annuncio in un video su Instagram: «Sto lottando»

Claudio Bisio ha il Covid19. Il noto attore, avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa a Roma di Tutta colpa di Freud, la serie, ma in apertura è stata diffusa la notizia che ha impedito al protagonista di presenziare.

Poi è stato lo stesso attore, per tranquillizzare il suo pubblico a dare la comunicazione nelle stories sui social Instagram e Facebook. «Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto bene. Ho un po’ di voce abbassata, come sentite. Sto bene, sto lottando», è il videomessaggio di Bisio, protagonista della serie, Tutta colpa di Freud, otto puntate su Amazon Prime Video dal 26 febbraio.

«Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie tv, ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio. In attesa di tornare ad essere negativo, e ad uscire di casa e rincontrarvi», conclude Bisio nel post, visibilmente dimagrito.

Per l'attore milanese, il primo lockdown è stato un brutto periodo, perché lo scorso aprile ha perso la mamma novantenne. «La cosa più brutta è stato non poterla abbracciare, andavo a trovarla con mascherina e guanti e lei non capiva perché non potessi avvicinarmi a lei», aveva raccontato.

