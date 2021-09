Claudia Gerini: «A 50 anni vorrei un altro figlio, ma in Italia i single non possono adottare»

Giovedì 30 Settembre 2021, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 16:14

«A quasi 50 anni voglio un altro figlio. Ma da single in Italia non posso adottarlo». A dirlo è Claudia Gerini in un'intervista a F. L'attrice sta per compiere 50 anni e ha due figlie adolescenti avute: Rosa, di 17 anni, avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, 12 anni, dall'unione con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino.

In Italia i single non possono adottare

«Essendo single, non posso chiedere un’adozione - spiega - ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo». Di un nuovo bimbo ha anche parlato con le figlie: «È importante che siano d'accordo», chiosa. «Per loro va bene. Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire».

«Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco», conclude.