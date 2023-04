Claudia Gerini: «Carlo Verdone voleva una storia seria, non me la sono sentita. Fidanzati? Sono messa proprio male»

La vita di Claudia Gerini? Tutta in un libro che il settimanale Gente ha letto prima di tutti. S'intitola "Se chiudo gli occhi". Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice (esce il 2 maggio per Piemme) e racconta la storia di una bambina, quella di una ragazza fino a quella donna che è diventata oggi. Storie anche d'amore. Dal legame con Gianni Boncompagni a quello più recente con l’ex marito Alessandro Enginoli (da cui ha avuto Rosa, 18 anni) e con l’ex compagno Federico Zampaglione, papà di Linda, 13 anni. «Non le ho mica messe tutte però le storie d’amore, eh», sottolinea al settimanale diretto da Umberto Brindani.

Claudia Gerini: «A 17 anni ho avuto avances spinte. Sorrentino mi scartò ad un provino, ne ho sofferto. Oggi sono single»

Il flirt con Verdone

Nel libro, l'attrice ha finalmente spiegato un po’ meglio come sono andate le cose con Carlo Verdone. «Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici...».

E ora come è messa in amore Claudia Gerini? «Non bene, anzi direi malino. Lo scriva: la Gerini è messa male in amore». Ma non è sfiduciata, proprio per niente: «Sono certa che prima o poi incontrerò un uomo con cui fare ancora un pezzo di strada assieme. Certo, ci vuole anche cu..!».

Nel libro Claudia si descrive come una ragazza libera. «Ho sempre inseguito la libertà: di scegliere, di dire quello che penso, di andare via da una relazione che non funziona. Io le ho conquistate tutte queste libertà e le difendo con orgoglio»

Mamma single

Ma tutto questo ha un costo e Claudia Gerini lo sa. «Sono una donna separata con due figlie adolescenti e un bel lavoro che amo: sono io il capofamiglia e sono liberissima. Ovvio che c’è un costo materiale ed emotivo. Anche se i papà delle mie due ragazze sono molto presenti, a gestire la quotidianità sono sola. Mica è facile. Per fortuna ho avuto sempre accanto mia madre che mi “sostituiva” quando partivo: grazie a lei non ho mai lasciato le bambine da sole con la tata».

Domanda di Gente: Meglio stare in coppia quindi? Risposta: «È bellissimo amare ed essere amati, avere un progetto assieme, avere un punto di riferimento in un’altra persona. Ma quando questo non c’è più, bisogna trovare il coraggio di guardarsi dentro, di scegliere e di andare via quando non si sta bene. Poi si rinasce».

Intanto Claudia ha da poco compiuto i 50 anni. «E se potessi fermare il tempo lo fermerei a quest'età, a 50 anni. La testa funziona, ho tutti gli strumenti affinati, ho esperienza, mi sono fat- ta male, ma ora so cosa voglio e cosa no».