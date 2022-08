La classifica dei vip che inquinano di più con i loro jet privati

Lunedì 1 Agosto 2022, 15:56

Taylor Swift vince la (preoccupante) classifica dei "vip che inquinano di più con i loro jet privati". Lo studio è stato pubblicato venerdì scorso da una società di marketing digitale, la Yard, che si è basto sul monitoraggio dei voli effettuati dai personaggi famosi. Il tracker utilizzato, Celebrity Jets, ha decretato la cantante americana come la più attiva in termini di voli e chilometri e, soprattutto, per emissioni di CO2. La Swift ha reagito con un comunicato dicendo che all'interno del suo jet Falcon 7X c'erano anche altre persone. E che non solo la cantante utilizza il messo per muoversi in giro per gli Stati Uniti.