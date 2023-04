Ciro Immobile, la prima foto con le figlie dopo l'incidente: «Il peggio è passato, ora vogliamo solo dimenticare»

Ora sì che la famiglia Immobile è tornata a casa al completo. Dopo Ciro, dimesso ieri pomeriggio, mancava solo la figlia maggiore Michela, rimasta un'ulteriore notte ricoverata al policlinico Gemelli. La primogenita dell'attaccante della Lazio ha fatto ritorno nella propria abitazione stamani, mentre la seconda, Giorgia, era già tornata lunedì dopo il ricovero al Bambin Gesù. Il capitano biancoceleste ha così pubblicato un breve messaggio sui social per ringraziare tutti per i messaggi di affetto e per commentare l'accaduto.

Ciro Immobile e l'incidente, il tassista: «Vi racconto il semaforo “verde”: non funzionava da giorni»

Il post social di Immobile

«Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato - si legge - e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene». E ancora: «Possiamo dire che il peggio è passato vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte». Questa la didascalia di Immobile a una foto con la moglie e i quattro figli, tutti sul letto della piccola Michela. Per l'attaccante si intravede una fasciatura al bicipite destro e alla mano destra. La figlia Giorgia invece è ancora con il collarino dopo l'impatto di domenica mattina, ma almeno - come ricordato dal calciatore - il peggio è passato.