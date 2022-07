Lunedì 4 Luglio 2022, 12:20

(LaPresse) Vacanze alle Baleari per Ciro Immobile, capitano della Lazio e attaccante della Nazionale. Eccolo a Formentera, in spiaggia, immerso nelle acque cristalline della Spagna, prima di tornare in Italia agli ordini di Sarri e partire per il ritiro di Auronzo di Cadore.

