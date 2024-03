Cipriano ecco l'ultimo singolo, in “Come sono misero” il cantautore romano "urla" per la parità sociale: «Pecco di altruismo piuttosto che di egoismo»

ll suo ultimo singolo è dedicato all'Europa, un'Europa dove il riconoscimento di giustizia ed equità resta un'illusione, un 'Europa che stenta a decollare e che, nonostante la moneta unica, vive mille contraddizioni. Si intitola Come sono misero, il nuovo disco di Cipriano, cantautore romano che si è formato nel quartiere Appio Latino: «La passione per la musica - dice - è nata con me. Ho iniziato a suonare i sintetizzatori e, con il tempo, giocare con le note è diventata sempre più una passione o, per meglio dire, una necessità. “Come sono misero” è il compendio di un lungo percorso segnato non soltanto dall'impegno artistico ma anche da tanto volontariato. Pecco, diciamo così, di altruismo piuttosto che di egoismo. La musica in questa condizione diventa per me ancora più salvifica e adesso sento anche la necessità di condividere quel che riesco a produrre con questo importante mezzo di comunicazione».

Cipriano canta per i diritti sociali

Un mezzo di comunicazione usato, nel suo ultimo lavoro, per rappresentare l'incapacità da parte dei vari Stati che compongono l'Europa di riuscire a trovare accordi su qualsiasi argomento politico e sociale: «Il sogno europeo per noi cittadini è invece completamente diverso - spiega Cipriano.

Noi volevamo e vogliamo un'Europa giusta, equa, patria di diritti e di doveri, luogo dove la libera circolazione di cose e persone sia reale. Purtroppo, l'Europa che immaginavamo resta un'utopia, anzi un'illusione. Il modello adottato negli States non può essere adattato al nostro perché il Vecchio Continente contiene culture e ideologie diverse da Nazione a Nazione e quindi identità profondamente radicate alle quali nessuno Stato singolarmente vuole rinunciare».

La "battaglia" del cantautore romano

Come sono misero affronta dunque questi temi di stretta attualità: «Ci troviamo ancora con i soliti vecchi problemi -spiega Cipriano. In pratica se qualcosa è cambiato non è di certo in meglio e adesso, per come sono messe le cose a livello mondiale, conviene quasi darsi una parvenza di Europa Unita, ma solo di parvenza si tratta perché, come insegna la Brexit, l'unità è oggettivamente lontana. Credo che i cittadini delle varie nazioni non si sentono rappresentati dalle politiche interne di ogni singolo governo e tanto meno dalle politiche dell'Unione Europea. La politica del resto è distante anni luce da ciò che l'individuo, che forma poi una collettività, vuole e desidera per essere libero e per avere pari dignità sociale. Non a caso, nel mio singolo, Come sono misero io sono Stato libero si trasforma cosi in Come sono misero io sono l'uomo libero».