Cicely Tyson è morta: fu la prima attrice di colore a ricevere un Oscar alla carriera, aveva 96 anni

Lutto nel cinema: è morta giovedì, all'età di 96 anni, l'attrice statunitense Cicely Tyson, entrata nella storia nel 2018 per essere stata la prima donna di colore a ricevere l'Oscar alla carriera. Ad annuciarne la morte, con una dichiarazione a Variety, è stato il manager Larry Thompson: «Ho seguito la carriera di Miss Tyson per oltre 40 anni, e ogni anno è stato un privilegio e una benedizione. Cicely ha pensato al suo nuovo libro di memorie come un albero di Natale addobbato con tutti gli ornamenti della sua vita personale e professionale. Oggi ha posto l'ultimo ornamento, una Stella, in cima all'albero», ha detto.

APPROFONDIMENTI PERSONE Cicely Tyson, morta l'attrice statunitense e premio Oscar : aveva... USA Cloris Leachman è morta: fu Frau Blucher in “Frankestein... IL LUTTO È morta l'attrice Mira Furlan, la “scienziata”... USA Tanya Roberts è morta per un'infezione del tratto... SPETTACOLI Morta Daria Nicolodi, Asia Argento su Instagram: «Riposa in... LA STORIA Naya Rivera morta nel lago, l'ex marito fa causa alla Contea per... HOLLYWOOD Morta l'attrice Marge Champion, fu la modella che ispirò...

Vincitrice di premi Emmy e Tony, la Tyson è stata premiata, dopo l'Oscar, anche con il Peabody Career Achievement Award, ricevuto nel 2020 per la sua lunga carriera.

Moments like this one don’t come around everyday so I’m so grateful I was able to look you in your eyes and melodically say thank you for laying the tracks for so many actresses like myself. May we continue to walk with the grace and poise as you did. Thank you Cecily Tyson. 🕊 pic.twitter.com/1GuVwIwUBE — Danielle Brooks (@thedanieb) January 29, 2021

L'attrice aveva fatto il suo debutto cinematografico con il suo ruolo in “La parola ai giurati” dell'allora esordiente alla regia Sidney Lumet nel 1957, e ha recitato in numerosi programmi Tv e film americani, tra cui “Sounder”, “Autobiografia di Miss Jane Pittman”, “The Help” e “Le Regole del Delitto Perfett”. È apparsa anche in diversi spettacoli di Broadway, come “In viaggio verso Bountiful” e “Gin Game”.

In her extraordinary career, Cicely Tyson was one of the rare award-winning actors whose work on the screen was surpassed only by what she was able to accomplish off of it. She had a heart unlike any other—and for 96 years, she left a mark on the world that few will ever match. pic.twitter.com/JRsL3zlKtP — Barack Obama (@BarackObama) January 29, 2021

Nel corso della sua carriera, Cicely si è affermata come pioniera delle attrici nere rifiutandosi di accettare ruoli che fossero umilianti e occupandosi spesso di questioni di genere e di discriminazioni razziali. «Ho usato la mia carriera come base per tentare di affrontare questi problemi, e ogni tanto, quando ricevo un premio, mi rendo conto di aver fatto le scelte giuste», aveva detto in un'intervista a People. «I sacrifici che ho fatto sono valsi la pena». Da Barack Obama a Yara Shahidi, da Zendaya a Shonda Rhimes, tantissimi gli omaggi tributateli sul web.

Cloris Leachman è morta: fu Frau Blucher in “Frankestein Junior” e premio Oscar, aveva 94 anni

È morta l'attrice Mira Furlan, la “scienziata” che viveva sull'isola di Lost

© RIPRODUZIONE RISERVATA