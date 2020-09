Ciccio Graziani, il dramma dopo la caduta e il ricovero in ospedale: «Un angelo mi ha salvato»

Ciccio Graziani racconta il suo dramma dopo la caduta. L'ex giocatore della Roma è tornato a salutare e a parlare con i propri fan dopo la caduta, avvenuta presso la propria abitazione, che lo ha costretto in ospedale per diverse settimane.



L'incidente

Ciccio Graziani racconta l'incidente e ringrazia chi gli è stato vicino. "Non ho parole per ringraziarvi di tutto l'affetto, la stima e la simpatia che mi avete dimostrato in questo momento così difficile della mia vita. A volte ci sentiamo talmente forti e liberi che non diamo la giusta importanza ai pericoli che corriamo", dice Graziani, aggiungendo una raccomandazione: "Che sia una scala o un muretto, non salite oltre i due metri di altezza perché è davvero pericoloso. Io sono caduto da sei metri e mezzo e il buon Dio mi è stato vicino. Senza di Lui non starei a raccontarvi questa avventura: ha detto a un angelo di aiutarmi, ha fatto in modo tale di attutire il colpo".

Un piccolo saluto...grazie a tutti per essermi stato vicino! Pubblicato da Francesco Graziani su Giovedì 24 settembre 2020

