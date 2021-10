Chris Martin e la romantica dedica a Dakota Johnson durante il concerto: «Il mio universo è qui», fan impazziti

Venerdì 15 Ottobre 2021, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 10:01

Si amano dal 2017 ma sono una coppia molto riservata e raramente vengono paparazzati in giro. Eppure Chris Martin, il cantante dei Coldplay, non è riuscito a trattenersi dall'urlare il proprio amore per la sua compagna Dakota Johnson.

Il cantante si è esibito con i suoi Coldplay nel locale londinese Shepherd's Bush Empire lo scorso martedì 12 ottobre, per celebrare il nuovo album Music of the Spheres. Nel disco è contenuto il featuring con i BTS intitolato "My Universe" e, quando è stato il momento di intonare il singolo, Chris ha guardato verso la balconata dove Dakota Johnson stava seguendo il concerto e le ha dedicato il brano in modo super romantico! «Questa canzone parla del mio universo. E lei è qui! - ha esclamato l'artista - Grazie piccola». Ha continuato a indicarla mentre cantava: "You, you are my universe" ("Tu, tu sei il mio universo").

Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più "padroni" dei red carpet