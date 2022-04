Chris Evert, il tumore alle ovaie e la chemio, la tennista ora fa prevenzione sui social: «Fate i controlli, sempre»

Chris Evert ha scoperto di avere un cancro alle ovaie. La famosa tennista americana ha pubblicato un videomessaggio sui social in cui annuncia l'inizio della chemioterapia. «Dopo il tennis, ho una nuova sfida: si chiama cancro alle ovaie, è stato scoperto per tempo, mi aspettano sei cicli di chemioterapia». Chris Evert, 67 anni e 18 titoli del Grande Slam, ha deciso di condividere pubblicamente la malattia. A tifare per lei non ci sono solo i fan ma anche le ex rivali come Martina Navratilova. Al suo fianco c'è l'ex marito, anzi «l'ex marito migliore del mondo»: Andy Mill, ex sciatore.

La tennista ora fa campagna: spinge le altre donne e le sue follower (286mila su Twitter e oltre 50mila su Instagram) a fare i controlli, a non saltare gli appuntamenti. Spiega l'importanza della prevenzione: «Il mio cancro è al primo stadio, se l'avessi scoperto tre mesi più tardi sarebbe potuto essere al terzo o quarto stadio. E se non avessi fatto nulla, avrebbe raggiunto l'addome». L'ultimo video la vede in primo piano: cappellino e mascherina, sorridente, positiva, nonostante la malattia: «Ciao a tutti, vi parla Crissie».

