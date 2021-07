Chiara Nasti, l'influencer non ce la fa più e lascia Instagram: cosa è successo?

Venerdì 30 Luglio 2021, 14:13

Chiara Nasti ha detto basta: l'addio ai social sembra essere definitivo. La giovane influencer napoletana ha lasciato senza parole i suoi quasi 2 mln di follower comunicando loro la necessità di prendersi una pausa. Lo ha comunicato proprio l'influencer su Instagram con un lungo post in cui elenca tutte le motivazioni che hanno portato a questa scelta. Cambiano le priorità, cambiano le esigenze, e in questa fase della sua vita Chiara ha bisogno di ritrovare serenità e leggerezza. Obiettivo: stare lontana da pressioni e giudizio. «In questi anni non ho mai pensato al 100% a me – scrive – ho messo davanti le amicizie. Ora ho capito di aver perso me stessa". Ecco il video che spiega cosa è successo».

Chiara Nasti, il motivo dell'addio

Una decisione presa non a cuor leggero. «Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia».

Il messaggio per i fan

Amata e odiata, Chiara Nasti è una delle figure più controverse del mondo social. Sempre ironica e sempre molto provocatoria, basti pensare che solo pochi giorni fa aveva pubblicato una foto in cui era visibile il suo ultimo tatuaggio sul braccio: il suo viso con una corona in testa. Il post ha scatenato l’ira del web e la scelta è stata ampiamente criticata, tanto da essere cancellato. Il fatto potrebbe essere stato scatenante per l’influencer e averla portata a fare una riflessione sul suo modo di essere. «Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po' me stessa col mio modo di fare essendo una persona super sensibile e certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontano da internet. Vi voglio bene».