Chiara Iezzi, il messaggio choc della sorella di Paola: «Non sorrido più. Spesso subisco violenze senza motivo». Fan in allarme

«Pubblico un sorriso di quasi un anno fa». Parte così il post che ha messo in allarme i fan di Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara. Uno scatto con una giovanissima artista di fronte delle palme. «Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me».

Chiara Iezzi, il post che preoccupa i fan

È tornata con questo messaggio Chiara sui social network dopo una lunga assenza. Sotto il post sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza alla cantante che ringrazia con il "cuore" tutti quanti senza però dare ulteriori informazioni.

Guardando nel social della sorella Paola, nesssun riferimento a Chiara, ma nelle storie appare un articolo in cui si parla dei benifici dopo un'assenza dai social.