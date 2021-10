Chiara Ferragni su Vogue Italia per la copertina di ottobre: «Dopo 12 anni un sogno che si avvera»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 18:40

Chiara Ferragni conquista un altro traguardo, uno dei più ambiti: la copertina di Vogue Italia. L'influencer italiana è infatti sulla cover di ottobre fasciata in uno scintillante abito Gucci: «La protagonista ideale per interpretare questo nuovo corso - scrive Francesca Ragazzi, head of content di Vogue Italia, nel suo editoriale - lei, una donna che ha la mia stessa età e che lavora incessantemente, cercando sempre di raggiungere il giusto equilibrio tra il ruolo di mamma e quello di imprenditrice di successo».

Da The Blonde Salad al sogno Vogue

E per lei, Chiara, è un sogno che si avvera. «Dodici anni fa, quando ho iniziato la mia carriera, consideravo Vogue Italia un mondo lontano dal mio - scrive condividendo lo scatto - Per me era una piccola cerchia di creativi a cui ispirarmi, soprattutto perché ero solo all'inizio di questo folle viaggio e non avevo alcun legame con la moda». Dalle foto sul blog nel lontano 2009 alle prime sfilate («con un invito in piedi, da lì non si vede granché, le persone importanti sono sedute in prima fila», ricorda).

Oggi alle sfilate invece vogliono solo lei, per non parlare delle copertine: un futuro più radioso di ciò che avrebbe potuto immaginare quando inaugurò "The Blonde Salad". E proprio alla "Voglia di futuro", come le canta Fedez, è dedicato il nuovo numero di Vogue. "Public privacy" il titolo dell'intervista a Chiara di Michela Murgia, che ha accettato l’invito a confrontarsi con lei «per l’importanza che la sua figura riveste nel piccolo, timido processo di cambiamento che le donne stanno vivendo in questo paese».