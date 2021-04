Chiara Ferragni: «Nonna di Fedez vaccinata solo perché temono che io possa smuovere opinione pubblica»

Chiara Ferragni si scaglia contro la gestione della campagna vaccinale in Lombardia. In un lungo post su Instagram afferma: «Oggi la nonna di Fedez farà il vaccino e sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo "Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il suo vaccino"». La Ferragni aggiunge: «Se ieri ero arrabbiata, ora lo sono ancora di più pensando che nonna Luciana, che aveva il diritto di vaccinarsi da mesi, riesce a far rispettare un suo diritto solo perché qualcuno ha paura che io possa smuovere l'opinione pubblica. E invece le altre nonne che hanno lo stesso diritto e non hanno chi non può farsi sentire mediaticamente come faranno?».

La fashion blogger si rivolge poi al presidente del Consiglio: «Questo appello lo faccio a Mario Draghi, persona che stimo e alla quale va il mio supporto e comprensione perché non posso nemmeno immaginare quanto è incasinata la situazione che ha ereditato. Basta chiacchiere! Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare perché la gente è stanca! Vogliamo tornare ad essere orgogliosi di essere lombardi, italiani, europei. Perché oggi non siamo più certi di poterlo essere».

