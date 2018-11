Chiara Ferragni torna all'università: studierà giurisprudenza alla Bocconi

Chiara Ferragni torna sui libri. La fashion blogger potrebbe presto riprendere i suoi studi in giurisprudenza, abbandonati a soli tre esami dalla laurea per dedicarsi completamente al suo progetto imprenditoriale online. Secondo quanto rivelato da affaritaliani.it, l'Università Bocconi di Milano avrebbe contattato la Ferragni per invitarla a completare il suo percorso di studi.

È infatti prassi dell'ateneo milanese mettersi in contatto con tutti gli studenti che non hanno completato gli studi, in modo tale da capire come agevolarli a tornare fra i banchi universitari. Chiara Ferragni avrebbe accettato l'invito della Bocconi, ma la conferma ufficiale non è ancora arrivata. Non solo fashion blogger e imprenditrice, la signora Fedez è pronta a diventare anche dottoressa in giurisprudenza.