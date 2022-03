Martedì 1 Marzo 2022, 17:06

Anche Chiara Ferragni si mobilita per aiutare l'Ucraina. Alla luce di quanto sta accadendo a causa del conflitto russo-ucraino, l'influencer e imprenditrice digitale decide di non restare a guardare. Direttamente dal proprio profilo Instagram lancia un appello per aiutare la popolazione civile in questo momento di grande difficoltà.

