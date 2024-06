Chiara Ferragni e Tony Effe a cena insieme: chi sono gli (ex) amici di Fedez che lui non sopporta più

Chiara Ferragni si schiera con il nemico. Uno dei nemici dichiarati di Fedez. Lo fa andando a cena anche con il rapper romano, Tony Effe, che da poco, con il brano Sesso e samba in duetto con Gaia, ha superato in classifica proprio Sexy Shop di Fedez ed Emis Killa. E non è l'unica persona che oggi la Ferragni frequenta, giusto sottolinearlo, in amicizia. Persone che Fedez, si dice non sopportasse. Parliamo della sorella Valentina e la madre Marina Di Guardo che sono quasi sempre accanto a Chiara e lo sono sempre di più da quando è iniziato il difficile percorso della separazione legale.

La serata

La paparazzata del settimanale Chi mostra che fuori da un noto locale di Milano c'è Chiara Ferragni con la sua cerchia di amici che frequenta da tempo: Gilda Ambrosio, Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Vincenzo Sabatino e il marito Domenico Iovine. Ma tra questi le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorni mostra anche un sorridente Tony Effe. E sorridente è anche Chiara. Chissà, si starà chiedendo, quando fastidio potrà dare a Federico questa foto? Già chissà...