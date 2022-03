Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, il legame scatena il gossip: è lui il motivo della crisi con Fedez? Le indiscrezioni

Da qualche giorno Chiara Ferragni e Fedez non postano e i fan vanno in crisi. Nelle ultime ore, i fan della coppia più social formata dal cantante milanese Fedez e dall’influencer Chiara Ferragni sono preoccupati. In molti si chiedono dove sia finita la coppia. La giovane imprenditrice infatti, non pubblica storie da quasi un giorno (salvo pubblicare un video molto enigmatico). L'ultima foto messa dall'influencer è un'immagine di Leone di qualche anno fa. «Cosa ha? Sta bene?». Nessuna risposta dai genotori del piccolo Leo. Così i follower si scatenano in pensieri pindarici con riferimenti agli atteggiamenti avuti dai due quando Vittoria stava male. Si torna a parlare anche di crisi tra la Ferragni e Fedez sui social. Poi, per fortuna, Chiara posta una storia con un video di lei e il marito e 3 cuori. E si pensa quindi possa essere incinta del terzo figlio. Notizia bellissima, ma i follower notano che il video non è fatto da lei ma da una fan. E tutto ricomincia a confondersi.

Ma la vera chicca di gossip è un'altra. E c'entra un altro uomo, e che uomo. A lanciare il dubbio era stato il settimanale Oggi, che aveva svelato, senza fare nomi, che Fedez «sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione». E ora ricostruiamo il puzzle. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono separati qualche mese fa e dopo una fase di gelo iniziale i due sembrano aver ritrovato un nuovo equilibrio, almeno ci provano. Michelle la vediamo (secondo il magazine tedesco) tra le braccia di un ex gieffino: il chirugo Giovanni Angiolini e Tomaso dopo averlo visto vicino a Noemi Michelini ora si sarebbe riavvicinato a una sua amica di vecchia data: Chiara Ferragni.

Le indiscrezioni

Un'amicizia che secondo Oggi ha sollevato non pochi pettegolezzi e il nome di Trussardi potrebbe essere associato alle voci che vedevano franare la stabilità tra la Ferragni e il marito. Chissà se questo legame continuerà a far discutere. Non si hanno motivazioni precise sul perché a inizio gennaio si sia data quasi per certa la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Una foto di coppia in meno condivisa sui social, uno scatto senza la fede, litigi reali o inventati ma per il gossip la crisi era certa. Le smentite, velate, della coppia non sono servite a placare le voci e così si sono susseguite per settimane congetture su un presunto terzo incomodo di cui Fedez sarebbe stato geloso. Oggi il "terzo" in comodo, secondo il settimanale di Carlo Verdelli, ha un nome e un cognome: Tomaso Trussardi.