Chiara Ferragni sparla al telefono di Fedez, ma viene ascoltata: «Era a Forte dei Marmi per farsi notare»

Ferragnez ancora al centro del gossip, inevitabile. Dal Pandoro gate all'annuncio della separazione, tra fuga di follower e vita da single, Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti assoluti della stagione. E Myrta Merlino pare non poter fare a meno di lanciare aggiornamenti su loro. Ieri la conduttrice di Pomeriggio 5 ha aperto una “Busta Gold Shock”, in stile Barbara D'Urso. Una fonte avrebbe sentito sparlare Chiara di Federico nei giorni in cui i due si trovavano entrambi a Forte dei Marmi.

Fedez, la nuova (presunta) fiamma balla sulle note del suo singolo: la confessione di Chiara Ferragni all'esperta di gossip. «Non sai il resto che sta facendo»

Ferragni sparla di Fedez, cosa ha detto

Myrta ha riferito quello che le ha raccontato una sua fonte: «Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono.

"#ChiaraFerragni non ha nuovi amori, ha un grande amico che l'aiuta in questo momento"



La replica

Poi sulla questione è intervenuta anche una giornalista che ha messo a tacere i rumors secondo i quali la ferragni avrebbe una nuova fiamma: «Certo che le coincidenze non esistono, qualcuno ha seguito l’altro. Poi va detto che per un milanese tipo è normale andare a Forte dei marmi nel primo week end decente. Poi posso dire che – facendo la giornalista – mi dicono cose e mi hanno detto che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l’aiuta ed era con lei a Forte dei Marmi. La gente li vuole rivedere insieme. Diciamo che c’è la sindrome di Al Bano e Romina”. Onestamente non capisco cosa c’entri il “protagonismo” con l’essere a Forte dei Marmi per un week end. Chiara voleva essere l’unica celebrità nella cittadina toscana? Non desiderava che il marito fosse a poche centinaia di metri da lei? Caro Fedez, se il problema è la distanza… vieni a Torre del Lago, che ci si diverte molto di più che ‘a Forte’…»