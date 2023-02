Sanremo 2023, Chiara Ferragni assente alla conferenza stampa. Il caso scatena i social: «Voleva evitare domande su Fedez»

Chiara Ferragni assente in conferenza stampa a Sanremo 2023 crea un caso poco prima dell'inizio della serata finale del 73esimo Festival della canzone italiana. Ferragni, che è già stata presente (e ha fatto parlare di sè, come era ovvio) alla serata d'apertura, sarà co-conduttrice anche di questa ultima serata, ma non ha partecipato al consueto incontro con i giornalisti della giornata.

Sanremo, diretta serata finale: Marco Mengoni il favorito, torna Chiara Ferragni, Depeche Mode superospiti

Ferragni assente, la spiegazione di Coletta

«La Ferragni è stata qui il primo giorno e quindi l’incontro coi giornalisti è stato fatto»», ha spiegato il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Ma secondo molti gatta ci cova: l'assenza della Chiara nazionale potrebbe avere qualcosa a che vedere con le polemiche scatenate da Fedez in questi giorni?

Il marito rapper, infatti nel corso della seconda serata è stato protagonista di un siparietto non concordato, come lui stesso ha ammesso, nel corso del quale ha strappato la foto del viceministro Bignami. Poi, ieri sera, durante una diretta con Trash Italiano, ha fatto alcune rivelazioni scomode sulla collega Anna Oxa.

Fedez e le illazioni social

«È stata davvero maleducata oggi - ha spiegato - C’era una scaletta di artisti oggi, che dovevano fare le prove, e ha saltato la scaletta. Eravamo lì ad aspettare da due ore ed ha saltato la fila. È stata davvero maleducata e sono stato tentato dal dirglielo. Non ci si comporta così. Ma chi sei per scavalcare gli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te?». Chiara Ferragni, secondo i social, avrebbe saltato la conferenza stampa proprio per evitare domande scomode sul comportamento di Fedez.