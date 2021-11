Chiara Ferragni, «I suoi cosmetici non sono inclusivi»: Loretta Grace (YouTuber del make-up) contro l'imprenditrice

Chaira Ferragni ha lanciato la sua nuova linea di trucchi: ed è subito polemica. La prima linea make-up firmata dall'imprenditrice digitale, disponibile in tutti gli store e sull’e-commerce delle profumerie Douglas (in Italia, Spagna e Portogallo), nonché sul sito ufficiale della influencer è sul mercato da qualche giorno ed è già nell'occhio del ciclone. E stavolta l'occhio non è quello azzurro del brand. Oltre al costo dei prodotti a non convincere è stato un dettaglio che non è sfuggito agli addetti al settore. Tutto è partito da delle storie Instagram di Loretta Grace nota Youtuber per quanto riguarda il settore make-up. Loretta, nota al pubblico per la sua battaglia all'inclusività nel campo della bellezza, ha voluto dire la sua sui trucchi di Chiara. Non è una novità che in occasione dei lanci dei nuovi prodotti, le aziende sono solite spedire agli influencer delle box contenenti gli articoli da sponsorizzare. Come fatto notare dal volto di YouTube, nel caso della Ferragni, questi pacchi non sono stati inviati ai makeup artist dark skin.

Chiara Ferragni, la polemica sui make-up

Eppure su Douglas si legge: «Dedicata a tutti quelli che vogliono sentirsi la versione migliore di se stessi. Una linea che rispecchia la sua idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità». Grace trova tutto ciò in contrasto con la realtà dei fatti: «È poco smart avere una policy che esclude completamente la dark skin. Se si fa una campagna inclusiva che vuole lanciare un messaggio inclusivo, allora poi nella pratica bisognerebbe mantenere la stessa visione. Non ho visto nessuno (makeup artist dark skin) ricevere quel pacco».

L'accusa di Loretta Grace

La guru del beauty di YouTube ha poi voluto specificare di aver acquistato una delle palette della linea di Chiara Ferragni. E sapendo che con queste storie avrebbe potuto attiare degli attacchi ci ha tenuto a specificare che la sua critica è dovuta non all’invidia, ma alla delusione nel vedere esclusa una fetta di consumatori del settore. Come la prenderà Chiara?