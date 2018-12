Chiara Ferragni vestita solo di rosso: sexy Natale su Instagram

Le feste si avvicinano sempre di più (al Natale manca poco più di una settimana), e con esse l'abitudine di indossare capi di colore rosso. Abitudine da cui è stata contagiata anche Chiara Ferragni, la regina delle fashion blogger, che in due degli ultimi tre post su Instagram si mostra in un provocante corpetto rosso di pizzo.

E non solo: in abbinamento al corpetto di pizzo, Chiara ci aggiunge anche un paio di pantaloni aderenti in latex. «Quanti outfits rossi diversi posso indossare fino a Natale?», si chiede nella didascalia di uno dei due post. Chissà cosa ne penserà Fedez, nel frattempo occupato a registrare un'intervista per un documentario, come testimoniano le stories della stessa Ferragni.

Ultimo aggiornamento: 18 Dicembre, 05:06

