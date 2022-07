Mercoledì 6 Luglio 2022, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:29

Nel suo ultimo post su Instagram, Chiara Ferragni ha sfoggiato il look con il quale ha presenziato alla seconda giornata della Paris Fashion Week. L’influencer ha indossato dei pantaloni estremamente trasparenti, che coprono il suo lato b con le sole tasche. Ecco il loro prezzo da urlo. Photo Credits: Kikapress; music: “A day to remember” from Bensound.com

