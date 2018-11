Chiara Ferragni, selfie allo specchio con un nuovo completino sexy

Bikini supersexy per Chiara Ferragni che scatta l'ennesima foto davanti allo specchio. Lo scatto, l'ultimo pubblicato sul profilo da milioni di followers, è più sexy che mai, complice il color carne (trasparente) del completino intimo e qualche pizzo cucito nei punti giusti che lascia intravedere anche troppo (come le fanno notare alcuni follower).

Manca poco all'evento dove presenterà una nuova linea di lingerie di una nota marca e Chiara Ferragni si prepara a sfoggiare su Instagram non solo uno dei capi di lingerie del brand, ma anche un fisico da urlo.

«Chi è pronto per l'evento di oggi pomeriggio alle 18 a Milano? io mi sto preparando... #adv», scrive nella didascalia che accompagna la foto dando per scontato che i suoi fan potessero essere pronti per la sensualità di questa immagine. Ovviamente il post ha riscosso un boom di like. L'influencer è in bagno, allo specchio, e indossa solo reggiseno e slip.



Un'agenda piena di impegni per la moglie di Fedez, che tra un evento all'altro riesce a essere presente per i momenti più importanti del figlio Leo, che ha festeggiato il suo "compimese". Ha colpito nel segno anche nella scelta dell'abito rosso indossato in occasione del compleanno di Topolino a Disneyland Paris. La Ferragni è stata la madrina ufficiale dell'evento dedicato ai 90 anni del personaggio animato. Lo ha accompagnato per tutti i festeggiamenti a lui dedicati, dalla parata serale all'accensione dell'albero di Natale.



Per l'occasione si è anche goduta una spa in compagnia delle sue amiche influencer. Il vestito scelto per l'evento principale era composto da una gonna voluminosissima, mentre durante la giornata è apparsa in pelliccia rossa. Entrambi gli outfit erano firmati da Giambattista Valli.

