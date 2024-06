Chiara Ferragni a Napoli, la dedica alla città: «Ti amo». L'influencer in vacanza a Capri

Chiara Ferragni è in vacanza a Capri. Dopo la rivelazione della sua passione per il casatiello, il piatto tradizionale pasquale della cucina napoletana, rivela anche i suoi sentimenti per la città partenopea: «Napoli ti amo». L'influencer più famosa d'Italia ha condiviso una storia Instagram, in cui si vede il golfo di Napoli e una corredata dalla dedica alla città. L'imprenditrice riprende a bordo di una barca su cui sventola la bandiera dell'Italia.

Chiara Ferragni a Capri

Non è la prima volta che la milanese d'adozione va nell'isola campana, meta amata dai vip di tutto il mondo. Nel 2019 aveva alloggiato al Tiberio Palace con Fedez, l'hotel lussuoso a 5 stelle con una vista mare spettacolare.