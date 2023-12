Chiara Ferragni, Mughini sul pandoro-gate: «Un po' di polvere rosa e il prezzo è triplicato»

Giovedì 21 Dicembre 2023, 15:27

Il pandoro gate di Chiara Ferragni è ormai uno degli argomenti principe della discussione pubblica italiana, tanto che ne parlano ormai tutti: anche Giampiero Mughini, celebre opinionista ed ormai ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, è intervenuto per dire la sua sulla vicenda, trovando parole che molti considerano appropriate a riguardo. Ma cosa avrà mai detto l'ex direttore di Lotta Continua? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Chiara Ferragni, l'errore grammaticale da penna rossa: pioggia di critiche per la gaffe