Chiara Ferragni, il nuovo look per il video di Bella Storia con Fedez conquista i fan: «Sei bella anche così»

Nuovo look per Chiara Ferragni. L'influencer cremonese è apparsa sui social con una chioma nera cotonata stile anni '80 e ha fatto letteralemente impazzire i suoi fan. Il cambio di acconciatura e di colorazione dei capelli, però, è soltanto temporaneo. La modella, infatti ha indossato una parrucca per prendere parte al videoclip del nuovo singolo del marito, Fedez, "Bella Storia".

Chiara Ferragni incinta, il bimbo in arrivo è «grande come un avocado». E spunta il primo pancino

Nel video dalle atmosfere tipicamente anni '80, la Ferragni impersona una versione "vintage" di se stessa, in attesa di Fedez che arriva a bordo di una motocicletta con addosso un giubbotto di pelle stile Grease. L'influencer ha postato nel suo feed la foto del nuovo look, che immediatamente ha fatto il giro del web. Tantissimi i complimenti ricevuti tra i commenti.

Chiara Ferragni in lacrime davanti al test di gravidanza. La reazione di Fedez: «Non è uscito niente?»

«Solo io penso che Chiara sta meglio con i capelli neri?», è il commento più gettonato. «Ma come fai ad essere bella in ogni colore e taglio di capelli?», scrive qualcun altro. E c'è chi la paragona anche alla cantante americana Katy Perry, modificandole il nome in "Katy Ferry". Il videoclip di Bella Storia ha ottenuto in poche ore oltre 600mila visualizzazioni su Youtube. Forse anche un po' per "l'effetto Ferragni".

© RIPRODUZIONE RISERVATA